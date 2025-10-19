Юная омичка неожиданно лишила родителей более миллиона рублей

Прокуратура Омска сообщила в воскресенье, 19 октября 2025 года, что мошенники начали обманывать людей, используя несовершеннолетних.
"К примеру, 17 октября в отдел полиции обратилась местная жительница, 15-летней дочери которой накануне позвонили неизвестные и под предлогом участия в олимпиаде попросили сообщить код из СМС.
В дальнейшем ребенку позвонил сотрудник «Росфинмониторинга» и под предлогом декларации доходов родителей убедил взять телефон мамы, через банковское приложение перевести денежные средства путем QR-кода", — рассказали в ведомстве.
По данным прокуратуры, под воздействием мошенников юная омичка перевела неизвестным более 1,1 млн рублей, принадлежащих родителям.
По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.