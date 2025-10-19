Митрополит Никодим выразил соболезнования после пожара с 4 жертвами в Новосибирске

На втором этаже здания вспыхнул огонь, что привело к частичному обрушению кровли. Благодаря оперативной работе сотрудников МЧС России были спасены четыре человека, трое из которых госпитализированы. Ещё 17 жильцов смогли эвакуироваться самостоятельно.