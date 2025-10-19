Ричмонд
12-летнего мальчика, перебегавшего дорогу, сбили в Екатеринбурге

Ребенок пересекал проезжую часть в неположенном месте, в зоне видимости пешеходного перехода.

Источник: Соцсети

В Екатеринбурге в дорожной аварии 18 октября пострадал несовершеннолетний пешеход. ДТП случилось у дома № 26 на улице Старых Большевиков, где на 12-летнего мальчика, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства в зоне видимости пешеходного перехода, наехал 36-летний водитель LADA Granta.

Ребенка с различными травмами доставили в лечебное учреждение.

Мать мальчика пояснила автоинспекторам, что он гулял с другом и хотел поехать на спортивную площадку возле ТЦ. Ребята увидели, что к остановке подъезжает трамвай, и чтобы успеть на него, перебежали дорогу в неположенном месте.

Информация о происшествии будет направлена в подразделение по делам несовершеннолетних и в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних.