12-летнего мальчика, перебегавшего дорогу, сбили в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в дорожной аварии 18 октября пострадал несовершеннолетний пешеход. ДТП случилось у дома № 26 на улице Старых Большевиков, где на 12-летнего мальчика, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства в зоне видимости пешеходного перехода, наехал 36-летний водитель LADA Granta.
Ребенка с различными травмами доставили в лечебное учреждение.
Мать мальчика пояснила автоинспекторам, что он гулял с другом и хотел поехать на спортивную площадку возле ТЦ. Ребята увидели, что к остановке подъезжает трамвай, и чтобы успеть на него, перебежали дорогу в неположенном месте.
Информация о происшествии будет направлена в подразделение по делам несовершеннолетних и в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних.