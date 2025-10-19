Ричмонд
МЧС Кубани ликвидировало 13 пожаров и 14 ДТП за сутки

ЧП на воде не было.

Источник: KrasnodarMedia.su

19 октября. KrasnodarMedia. За прошедшие сутки на Кубани спасатели МЧС ликвидировали 13 пожаров и 14 последствий дорожно-транспортных происшествий, в ходе которых спасли человека. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Лесных пожаров и происшествий на водных объектах не зарегистрировано.

Вместе с тем инспекторы составили 8 административных протоколов за ландшафтные пожары и нарушение порядка использования открытого огня.

На маршрутах находились 12 туристских групп. Спасатели держат на контроле три экстренных предупреждения.

Как ранее сообщало информагентство, в Краснодарском крае ввели официальное штормовое предупреждение в связи с резким ухудшением метеорологической обстановки.