Перекус отправил десятки людей в Бурятии в больницы

На данный момент число пострадавших от некачественной продукции, предположительно шаурмы из местной торговой сети, достигло 43 человек, из которых 25 — дети. В больницах находятся 36 человек, включая 21 ребенка. «По данным Роспотребнадзора, заболевание связано с продукцией одной из торговых сетей Бурятии… у троих пациентов подтверждён сальмонеллёз», — заявил глава региона.