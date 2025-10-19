Ричмонд
Перекус отправил десятки людей в Бурятии в больницы

Ситуация с массовым отравлением в Улан-Удэ оказалась серьезнее, чем предполагалось: у троих пострадавших официально подтвержден сальмонеллез.

Ситуация с массовым отравлением в Улан-Удэ оказалась серьезнее, чем предполагалось: у троих пострадавших официально подтвержден сальмонеллез. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов. Ранее речь шла об острой кишечной инфекции, но теперь установлен конкретный и опасный возбудитель.

На данный момент число пострадавших от некачественной продукции, предположительно шаурмы из местной торговой сети, достигло 43 человек, из которых 25 — дети. В больницах находятся 36 человек, включая 21 ребенка. «По данным Роспотребнадзора, заболевание связано с продукцией одной из торговых сетей Бурятии… у троих пациентов подтверждён сальмонеллёз», — заявил глава региона.

Алексей Цыденов также добавил, что цех, где производилась опасная продукция, уже закрыт, Роспотребнадзор проводит все необходимые проверки и лабораторные исследования. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности.

Глава Бурятии заверил, что ситуация находится под контролем. «Медики работают в усиленном режиме. В Республиканской клинической инфекционной больнице дополнительно перепрофилированы койки, ночью вызван персонал, все пациенты получают необходимую помощь», — подчеркнул он, призвав жителей быть предельно внимательными при покупке готовой еды, особенно для детей.

