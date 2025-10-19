Два человека погибли в пожаре в частном доме в Екатеринбурге

В поселке Буланаш на улице Кутузова на площади два «квадрата» горел мусор в подъезде, поврежден оконный проем между этажами жилого дома. Самостоятельно по лестничным маршам эвакуировались четыре человека. Возгорание потушили за восемь минут 7 спасателей на двух спецмашинах.