Два человека погибли в пожаре в частном доме в Екатеринбурге

На Среднем Урале за минувшие сутки потушили 19 пожаров, восемь из которых случились в жилом секторе.
Так, накануне в Екатеринбурге в СНТ «Большая поляна» сгорел частный дом с цокольным этажом на площади 100 квадратных метров. В результате пожара погибли два человека. Возгорание ликвидировали за 70 минут 13 специалистов на пяти единицах техники.
В поселке Буланаш на улице Кутузова на площади два «квадрата» горел мусор в подъезде, поврежден оконный проем между этажами жилого дома. Самостоятельно по лестничным маршам эвакуировались четыре человека. Возгорание потушили за восемь минут 7 спасателей на двух спецмашинах.
В селе Чубаровском на улице Первомайская на площади 210 квадратных метров сгорела кровля, повреждены стены, домашнее имущество частного жилого дома, сгорела частная баня, надворные постройки, а также автомобиль ВАЗ-2120. В результате пожара пострадали два человека. На тушение огня ушло почти два часа.
В Серове на улице Лермонтова на площади 30 «квадратов» горели домашнее имущество, стены, перекрытие, напольное покрытие частного жилого дома. С возгоранием справились за 10 минут 10 спасателей на двух спецмашинах.
На улице Техническая в Екатеринбурге на площади 70 квадратных метров горели торговое оборудование, мебель, продукты питания, внутренняя отделка и кровля кафе быстрого питания. Пожар потушили за 71 минуту 18 специалистов на четырех единицах техники.