В США автомобиль протаранил шатёр со взрослыми и детьми

После наезда машины на шатёр в Мэриленде двое детей попали в больницу в критическом состоянии.

Источник: Аргументы и факты

Не менее 11 человек, включая девятерых детей, пострадали в результате наезда автомобиля на палатку-шатёр в американском штате Мэриленд, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на местные власти.

Все пострадавшие госпитализированы. Двое пациентов — младенец и девочка — находятся в критическом состоянии. Жизни остальных людей ничего не угрожает.

На месте инцидента работают сотрудники полиции.

Напомним, в середине июня в американском штате Вирджиния правоохранительные органы задержали мужчину, который целенаправленно совершил наезд на группу людей, выступающих против политики президента США Дональда Трампа. В результате происшествия пострадал по меньшей мере один человек.

