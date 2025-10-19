В США автомобиль протаранил шатёр со взрослыми и детьми

Не менее 11 человек, включая девятерых детей, пострадали в результате наезда автомобиля на палатку-шатёр в американском штате Мэриленд, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на местные власти.
Все пострадавшие госпитализированы. Двое пациентов — младенец и девочка — находятся в критическом состоянии. Жизни остальных людей ничего не угрожает.
На месте инцидента работают сотрудники полиции.
Напомним, в середине июня в американском штате Вирджиния правоохранительные органы задержали мужчину, который целенаправленно совершил наезд на группу людей, выступающих против политики президента США Дональда Трампа. В результате происшествия пострадал по меньшей мере один человек.