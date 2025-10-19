Онигири и шаурма оказались причиной массового отравления в Бурятии

Попавшие в больницу Улан-Удэ из-за отравления 43 человека ели готовую еду в популярной в республике сети продуктовых магазинов, в том числе шаурму, онигири и другое. Об этом пишет КП-Иркутск.
«На данный момент зарегистрировано 43 случая, из них 25 детей. 36% госпитализировано, из них 21 ребенок от 7 до 15 лет», — уточнила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
Глава ведомства подтвердила, что съеденная ими готовая продукция оказалась некачественной и была приготовлена на одном производстве.
Жителей Улан-Удэ, которые ели готовые блюда из магазинов и почувствовали себя плохо, призывают незамедлительно обращаться за медпомощью и не заниматься самолечением.
Ранее прокуратура Бурятии объявила об организованной проверке. Надзорное ведомство заявило, что при выявлении нарушений намерено принять меры реагирования. Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело. Следователи также сообщали, что отравившиеся купили еду в одной из торговых сетей региона.