На Савушкина столкнулись два лазурных автобуса. Трое госпитализированы

На углу улиц Савушкина и Школьной утром 19 октября столкнулись два лазурных автобуса. По данным «Фонтанки», троим пассажирам потребовалась помощь медиков.

Примерно в 8 утра автобус, следовавший по маршруту № 101, столкнулся с автобусом, следовавшим по маршруту № 120. От удара трое пассажиров упали — им потребовалась госпитализация.

«Фонтанка» выясняет обстоятельства ДТП.