В Екатеринбурге мужчина избил подростка, его маму и бабушку

Подросток распылил в лицо газ из баллончика, но это не помогло: мужчина набросился и на парня, повалил его на землю и ударил кулаком в лицо. Третья пострадавшая в это время пыталась остановить неадеквата. Когда парень поднялся с асфальта, то мужчина вновь его ударил.