В Екатеринбурге мужчина избил подростка, его маму и бабушку

В Екатеринбурге вечером 18 октября мужчина избил подростка, его маму и бабушку. Все случилось во дворе многоквартирного дома на улице Бебеля. Неадекватное поведение дебошира попало на видео.
— Он избил женщину, ее сына 14-ти лет и их бабушку, которой 74 года, у нее перелом скулы. А все стояли и снимали. Заявление в полицию они написали, — сообщил подписчик Telegram-канала «Безумный ЕКБ».
На кадрах видно, как неадекват отшвыривает от себя пожилую женщину, от чего пенсионерка падает на землю. За нее заступился подросток: он подбежал к нападавшему, но тот с криками что-то кинул в лицо молодому человеку.
Подросток распылил в лицо газ из баллончика, но это не помогло: мужчина набросился и на парня, повалил его на землю и ударил кулаком в лицо. Третья пострадавшая в это время пыталась остановить неадеквата. Когда парень поднялся с асфальта, то мужчина вновь его ударил.
В УМВД по Екатеринбургу сообщили, что информация зарегистрирована в отделе полиции № 11. По ней проводится проверка. О том, почему мужчина напал на пенсионерку и школьника, на данный момент неизвестно.