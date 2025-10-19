В Башкирии на Инзерских зубчатках пропали туристы

Две взрослых и 15-летний подросток ушли на Инзерские Зубчатки и не вернулись на турбазу.
По данным госкомитета по ЧС на маршрут отправились 10 человек, группа не была зарегистрирована. Обратно на турбазу вернулись только семь туристов.
По словам хозяина турбазы, пропавших должен был встретить сторож. После возвращения остальных участников все разъехались по домам. Мобильной связи не было, поэтому было непонятно, что произошло с семьей.
На поиски пропавших направились спасатели. От села Тирлянский спасатели на квадроцикле добрались до турбазы. Потерявшаяся семья находилась в домике сторожа и не имела возможности самостоятельно вернуться. Спасатели эвакуировали людей на квадроцикле до села Тирлянский. Медицинская помощь не потребовалась.
