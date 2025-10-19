В Усть-Куте водитель насмерть сбил 52-летнего мужчину и скрылся с места ДТП

IrkutskMedia, 19 октября. В Усть-Куте полицейские разыскивают водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Дорожный инцидент произошел накануне вечером, 18 октября, в районе 62-го км автодороги «Усть-Кут — Уоян».
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по региону, предварительно, неустановленный водитель сбил мужчину, который шел по проезжей части, а после покинул место происшествия.
В результате ДТП 52-летний пешеход скончался от полученных травм.
В настоящее время все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Госавтоинспекция призывает свидетелей и очевидцев ДТП, а также всех, кто располагает какой-либо информацией о случившемся, сообщить
