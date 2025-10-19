Ричмонд
В Усть-Куте водитель насмерть сбил 52-летнего мужчину и скрылся с места ДТП

Все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

IrkutskMedia, 19 октября. В Усть-Куте полицейские разыскивают водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Дорожный инцидент произошел накануне вечером, 18 октября, в районе 62-го км автодороги «Усть-Кут — Уоян».

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по региону, предварительно, неустановленный водитель сбил мужчину, который шел по проезжей части, а после покинул место происшествия.

В результате ДТП 52-летний пешеход скончался от полученных травм.

В настоящее время все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Госавтоинспекция призывает свидетелей и очевидцев ДТП, а также всех, кто располагает какой-либо информацией о случившемся, сообщить по телефонам 8 (3956) 55−01−43 или 102.

Ранее агентство сообщало, что водитель универсала Honda Partner сбил 53-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе в Заларинском районе. ДТП произошло на дороге «Залари — Жигалово» в поселке Залари.