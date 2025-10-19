В Калининграде девять школьников отравились в кафе

«Управление Роспотребнадзора расследует групповую заболеваемость острой кишечной инфекцией учащихся школы № 3 в Калининграде. За медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции обратились девять школьников. Заболевшие лабораторно обследованы, находятся на амбулаторном лечении. В ходе эпидрасследования установлено, что заболевшие являются учащимся двух классов, все они были на мероприятии и питались в кафе “Бела Дона” ООО “СБ39”, — говорится в сообщении в Telegram-канале регионального управления Роспотребнадзора.