На екатеринбургском Вторчермете неизвестные избили подростка, приняв его за зацепера

Об этом журналистам рассказал отец пострадавшего. «Вечером, после 20:00, группа из 20−30 человек в масках выскочила из трамвая и накинулась на подростков. В это время мой сын как раз гулял рядом — досталось и ему. Он просто проходил мимо, и ему сломали челюсть, хотя к той потасовке со стрельбой в трамвае он не имел никакого отношения», — передает слова мужчины Е1. Екатеринбуржец обратился в полицию.
Возбуждено уголовное дело. Расследование начали сотрудники СУ СКР по Свердловской области. Глава федерального СК Александр Бастрыкин взял ситуацию на контроль. Напомним, в Екатеринбурге орудуют трамвайные зацеперы, которые нападают на общественный транспорт. История длится около полугода.
Апофеозом стал инцидент, когда 16-летний юноша выстрелил в водителя трамвая из пневматического пистолета. По данному факту возбуждено уголовное дело. После этого на Вторчермет стали съезжаться подростки со всего Екатеринбурга, чтобы нападать на трамваи.
Координатор «Русской общины» от Чкаловского района говорил, что всего в банде было 30 подростков. По его словам, несколько раз их ловили, совместно с сотрудниками полиции проводили беседы. Многие дети из неблагополучных семей. «В лучшем случае там пьяная бабушка», — с иронией сказал собеседник.
8 октября «Русская община» стала активно выходить на рейды вместе с ПДН. После этого подростки прекратили нападения на трамваи.