На екатеринбургском Вторчермете неизвестные избили подростка, приняв его за зацепера

Об этом журналистам рассказал отец пострадавшего. «Вечером, после 20:00, группа из 20−30 человек в масках выскочила из трамвая и накинулась на подростков. В это время мой сын как раз гулял рядом — досталось и ему. Он просто проходил мимо, и ему сломали челюсть, хотя к той потасовке со стрельбой в трамвае он не имел никакого отношения», — передает слова мужчины Е1. Екатеринбуржец обратился в полицию.