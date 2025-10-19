Ричмонд
В Красноярском крае из-за короткого замыкания загорелся магазин

Короткое замыкание стало причиной трех пожаров в Красноярском крае.

Источник: Комсомольская правда

18 октября короткое замыкание стало причиной трех крупных пожаров в Красноярском крае. Как сообщили в региональном МЧС, накануне в селе Мигна Ермаковского района загорелся многоквартирный дом.

В огне пострадали мужчина и 15-летний подросток — они госпитализированы. Пожар повредил кровлю, одну из квартир, гараж и хозяйственные постройки.

В этот же вечер загорелся двухэтажный магазин в Большой Мурте. Площадь этого пожара — 300 квадратных метров.

В Ленинском районе Красноярска от огня пострадали крыши домов, баня, два гаража, автомобиль и мотоцикл. Общая площадь — 400 «квадратов».

Спасатели просят жителей региона не оставлять без присмотра работающие электроприборы и установить пожарный извещатель.