Сломали плечо за футболку: мать школьника из Сурхандарьинской области требует справедливости

По словам женщины, инцидент произошёл из-за того, что ребёнок пришёл на урок в футболке вместо положенной белой рубашки. В результате удара у мальчика оказалось сломано плечо.
Мать утверждает, что у неё есть все необходимые медицинские документы, подтверждающие перелом, однако, несмотря на обращения, местный инспектор профилактики и другие чиновники игнорируют её жалобы и не предпринимают никаких мер.
В управлении дошкольного и школьного образования Сурхандарьинской области прокомментировали случившееся. Чиновники заявили, что инцидент взят на контроль, а правоохранительные органы уже проводят следственные мероприятия. О результатах пообещали сообщить дополнительно.
В ведомстве также подчеркнули, что защита прав, чести и достоинства детей в образовательных учреждениях остаётся постоянным приоритетом в их работе.
Тем временем мать ребёнка продолжает обращаться в различные инстанции, включая прокуратуру и областную администрацию, с требованием привлечь к ответственности виновных.