Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сломали плечо за футболку: мать школьника из Сурхандарьинской области требует справедливости

Vaib.uz (Узбекистан. 19 октября). В соцсетях обсуждают очередной вопиющий случай — в Байсунском районе Сурхандарьинской области мать второклассника опубликовала видеообращение, в котором рассказала, что её сына ударила учительница.

Источник: Vaib.uz

По словам женщины, инцидент произошёл из-за того, что ребёнок пришёл на урок в футболке вместо положенной белой рубашки. В результате удара у мальчика оказалось сломано плечо.

Мать утверждает, что у неё есть все необходимые медицинские документы, подтверждающие перелом, однако, несмотря на обращения, местный инспектор профилактики и другие чиновники игнорируют её жалобы и не предпринимают никаких мер.

В управлении дошкольного и школьного образования Сурхандарьинской области прокомментировали случившееся. Чиновники заявили, что инцидент взят на контроль, а правоохранительные органы уже проводят следственные мероприятия. О результатах пообещали сообщить дополнительно.

В ведомстве также подчеркнули, что защита прав, чести и достоинства детей в образовательных учреждениях остаётся постоянным приоритетом в их работе.

Тем временем мать ребёнка продолжает обращаться в различные инстанции, включая прокуратуру и областную администрацию, с требованием привлечь к ответственности виновных.