Один пациент попал в реанимацию из-за массового отравления в Бурятии

В столице Бурятии продолжается ликвидация последствия массового отравления. Накануне люди начали поступать в инфекционную больницу с жалобами на слабость, тошноту и боли в животе. Зарегистрировано 43 случая острой кишечной инфекции. В том числе пострадали 25 детей.
— 36 пациентов госпитализировано, из них 21 ребенок от 7−15 лет, — отмечает министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова. — Один пациент в стабильно тяжелом состоянии находится в реанимации. У других пациентов состояние средней степени тяжести.
По последним данным, у троих пострадавших подтвердился сальмонеллез. Сибиряков, которые ели готовые блюда из магазинов (в том числе онигири и шаурму) и почувствовали себя плохо, просят незамедлительно обращаться за медпомощью и не заниматься самолечением.
Началось расследование уголовного дела.