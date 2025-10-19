Один пациент попал в реанимацию из-за массового отравления в Бурятии

По последним данным, у троих пострадавших подтвердился сальмонеллез. Сибиряков, которые ели готовые блюда из магазинов (в том числе онигири и шаурму) и почувствовали себя плохо, просят незамедлительно обращаться за медпомощью и не заниматься самолечением.