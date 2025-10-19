Стали известны подробности смерти девушки в Молодечно: татуировку перед свадьбой сделал жених

Как стало известно, причиной трагедии могло стать тату, которое ей набил жених — в домашних условиях.
«Александра мечтала надеть белое платье и уже назначила дату торжества. Осталось доделать небольшую деталь — татуировку с крыльями на плече. Контур уже был, нужно было лишь заполнить рисунок. Сеанс провели дома, работу, которую планировали разделить на два этапа, завершили за один вечер», — рассказал подробности телеканал ОНТ.
Вскоре после процедуры у девушки поднялась температура. К врачам она не обратилась — ограничилась парацетамолом. Спустя двое суток потеряла сознание. Александру срочно госпитализировали, но спасти не удалось: врачи диагностировали сепсис, вызвавший отказ внутренних органов.
Медики пришли к выводу, что татуировка стала вероятным источником инфекции. Родные не исключают и другие причины.
В Следственном комитете от официальных комментариев воздерживаются. Причину смерти назовут после завершения всех экспертиз.