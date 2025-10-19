Ричмонд
Мужчина провалился в пещеру возле Генеральских пляжей в Крыму

Сотрудники аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас» оказали помощь мужчине, который сорвался в пещеру в Ленинском районе и повредил ногу, сообщает пресс-служба МЧС республики.

Источник: РИА "Новости"

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт — РИА Новости Крым. Сотрудники аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас» оказали помощь мужчине, который сорвался в пещеру в Ленинском районе и повредил ногу, сообщает пресс-служба МЧС республики.

«В районе села Золотое у Генеральских пляжей мужчина сорвался в пещеру около бухты Странник и повредил ногу. Самостоятельно выбраться он не мог, требовалась помощь и эвакуация», — говорится в сообщении.

На помощь пострадавшему выехали три сотрудника Ленинского аварийно-спасательного отряда. Спасатели оперативно обнаружили пострадавшего и совместно с медработниками оказали ему первую помощь. Мужчину на носилках транспортировали к служебному автомобилю и доставили к машине скорой помощи.

Ранее в Севастополе на мысе Фиолент мужчина сорвался с 15-метровой высоты, получив черепно-мозговую травму и множественные ушибы. Пострадавшего эвакуировали и доставили в больницу.