Бывшего мэра Сочи и его жену ограничили в сроках ознакомления с уголовным делом

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Решение принято по ходатайству следователя, так как следствие считает, что обвиняемые затягивают процесс, говорится в сообщении.
В середине августа 2025 года следователи завершили расследование уголовного дела бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, его супруги Янины и помощника Александра Пасунько по обвинению в коррупции и легализации более 104 млн руб.
Адвокат Иван Миронов заявил, что обвинения против Копайгородских основаны на показаниях заинтересованных свидетелей. Елизавета Меткина, адвокат Янины Копайгородской, добавила, что защита расценивает предъявленные обвинения как форму давления.