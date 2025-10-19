Ричмонд
Девушка погибла в жутком ДТП с бетономешалкой в Сормове

Смертельное ДТП с бетономешалкой произошло на Хальзовской улице в Сормовском районе Нижнего Новгорода вечером 18 октября.

Источник: Соцсети

Со слов очевидцев, «Хонда» выскочила на встречку и на полной скорости влетела в бетономешалку. Как пишет Ni Mash, водителя легкового авто госпитализировали, а пассажирка скончалась на месте. Подписчики телеграм-канала «Нижний № 1» сказали, что ранее «Хонда» была замечена в участии в уличных гонках.

Подробностей от правоохранителей пока не поступало. Напомним, что 18 октября на трассе М-7 в Кстовском районе столкнулись фура и «Газель». В результате погиб один человек. Также сообщалось о смертельном ДТП с тремя авто в Богородском округе. Авария произошла из-за выскочившего на дорогу лося.