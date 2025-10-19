Причиной массового отравления в Улан-Удэ могли стать шаурма и онигири

В массовом отравлении в Бурятии пострадали 43 человека. В том числе 25 детей. На больничную койку попали 36 пациентов. У троих выявлен сальмонеллез. Один пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии. Назван предварительная причина вспышки кишечной инфекции: онигири и шаурма из популярной сети магазинов.
— Цех, где была изготовлена продукция, закрыт, ведутся проверки и лабораторные исследования, — сообщает глава Бурятии Алексей Цыденов. — Ответственные за происшествие будут привлечены к ответственности в полном объёме.
Напомним, в ночь на 19 октября был поднят весь персонал Республиканской клинической инфекционной больницы и станции скорой медицинской помощи. Из-за того, что палаты оказались переполнены, кровати поставили в коридоре.