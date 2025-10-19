В Тольятти двое пьяных мужчин напали на подростка

В сети появилось видео с места нападения двух пьяных мужчин на несовершеннолетнего в городе Тольятти. На кадрах видно машину скорой помощи и сотрудников правоохранительных органов. По предварительной информации двое нетрезвых напали на парня с холодным оружием. У молодого человека подозрение на сотрясение мозга.