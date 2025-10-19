Донские полицейские задержали 40-летнего шахтинца за хранение марихуаны

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, в Шахтах задержали 40-летнего мужчину, которого подозревают в хранении марихуаны.
Уточняется, что донские полицейские во время личного досмотра подозреваемого обнаружили и изъяли вещество растительного происхождения. Как показало физико-химическое исследование, изъятое — это наркотическое средство «марихуана».
Общая масса наркотического вещества составила 18 граммов. Как установлено, наркотики мужчина хранил для собственного употребления.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
