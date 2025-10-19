Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Донские полицейские задержали 40-летнего шахтинца за хранение марихуаны

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, в Шахтах задержали 40-летнего мужчину, которого подозревают в хранении марихуаны.

Уточняется, что донские полицейские во время личного досмотра подозреваемого обнаружили и изъяли вещество растительного происхождения. Как показало физико-химическое исследование, изъятое — это наркотическое средство «марихуана».

Общая масса наркотического вещества составила 18 граммов. Как установлено, наркотики мужчина хранил для собственного употребления.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.