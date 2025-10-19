Ричмонд
Житель Кыштыма погиб под колёсами иномарки в ДТП в Сосновском районе

Предварительно, он шёл по дороге и был одет в тёмное.

Источник: Соцсети

В Сосновском районе на трассе водитель автомобиля Honda CR-V насмерть сбил 52-летнего жителя Кыштыма. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области.

Смертельное ДТП произошло вечером 18 октября 2025 года после 22 часов на 15 км автодороги «Долгодеревенское — Аргаяш — Кыштым».

23-летний водитель иномарки наехал на пешехода, который шёл по дороге навстречу машине. В результате полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Установлено, что он был одет в тёмную одежду без световозвращающих элементов.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства аварии устанавливаются.

