Житель Кыштыма погиб под колёсами иномарки в ДТП в Сосновском районе

В Сосновском районе на трассе водитель автомобиля Honda CR-V насмерть сбил 52-летнего жителя Кыштыма. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области.
Смертельное ДТП произошло вечером 18 октября 2025 года после 22 часов на 15 км автодороги «Долгодеревенское — Аргаяш — Кыштым».
23-летний водитель иномарки наехал на пешехода, который шёл по дороге навстречу машине. В результате полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Установлено, что он был одет в тёмную одежду без световозвращающих элементов.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Новости и статьи АиФ-Челябинск в Telegram — подпишись!