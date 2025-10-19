Число случаев отравления в Бурятии возросло до 49

В 16 часов 19 октября была обновлена информация о количестве отравившихся в Улан-Удэ. Пострадали 49 человек, у 11 из них лабораторно подтвержден сальмонеллез. 40 больных госпитализированы, из них 22 ребенка, 1 человек в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщает министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.