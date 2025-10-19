Ричмонд
Появились фото из больницы, где лечат отравившихся онигири жителей Улан-Удэ

У 11 пациентов подтвердился сальмонеллез.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова навестила пациентов Республиканской клинической инфекционной больницы. Там лечение проходят пациенты, которые накануне отравились шаурмой и онигири. У них были замечены слабость, тошнота и боли в животе. Продукция продавалась в популярной сети магазинов. Теперь цех поставщика закрыт, следователи завели уголовное дело.

— Провела очередной оперативный штаб и обход по инфекционной больнице в связи со вспышкой острой кишечной инфекции и сальмонеллезом. Поговорила с пациентами, состояние у большинства стабильное с положительной динамикой, — рассказала Евгения Лудупова. Министр опубликовала в соцсетях фото с обхода.

Фото: минздрав Бурятии.

У 11 из 49 человек, пострадавших из-за массового отравления, подтвердился сальмонеллез. 40 больных госпитализированы, из них 22 ребенка, 1 человек в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

22 ребенка находятся в больнице. Фото: минздрав Бурятии. У 11 пациентов подтвердился сальмонеллез.