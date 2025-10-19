Появились фото из больницы, где лечат отравившихся онигири жителей Улан-Удэ

Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова навестила пациентов Республиканской клинической инфекционной больницы. Там лечение проходят пациенты, которые накануне отравились шаурмой и онигири. У них были замечены слабость, тошнота и боли в животе. Продукция продавалась в популярной сети магазинов. Теперь цех поставщика закрыт, следователи завели уголовное дело.