В Париже ограбили Лувр

Министр культуры Франции Рашида Дати написала в X, что утром 19 октября в Париже Лувр подвергся ограблению. По ее словам, инцидент произошел при открытии музея, ведутся следственные действия. Точный список украденного еще неизвестен.

Источник: AP 2024

Музей подтвердил, что закрыт на весь день «по исключительным обстоятельствам». По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

По информации СМИ, трое злоумышленников подъехали на скутере к зданию Лувра со стороны Сены, где ведутся строительные работы. Они воспользовались подъемной лестницей, чтобы проникнуть в залы. Взломав витрину и похитив ювелирные украшения, преступники скрылись. По данным видеонаблюдения, они были вооружены. Как сообщает France Press, предположительно были похищены девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы. Среди них — ожерелье, брошь, тиара и другие ценности. Газета Le Parisien не исключает того, что воры могут переплавить украденное. По информации издания, неподалеку от Лувра уже найдена сломанная корона супруги императора III Евгении.