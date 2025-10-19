В Париже ограбили Лувр

По информации СМИ, трое злоумышленников подъехали на скутере к зданию Лувра со стороны Сены, где ведутся строительные работы. Они воспользовались подъемной лестницей, чтобы проникнуть в залы. Взломав витрину и похитив ювелирные украшения, преступники скрылись. По данным видеонаблюдения, они были вооружены. Как сообщает France Press, предположительно были похищены девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы. Среди них — ожерелье, брошь, тиара и другие ценности. Газета Le Parisien не исключает того, что воры могут переплавить украденное. По информации издания, неподалеку от Лувра уже найдена сломанная корона супруги императора III Евгении.