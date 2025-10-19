Омичей предупредили о новом виде мошенничеств через объявления

Мошенники активно используют поддельные сайты и листовки для кражи аккаунтов в популярных мессенджерах, в частности в Telegram. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на запрос ТАСС.
По данным ведомства, злоумышленники размещают объявления или листовки с QR-кодами или ссылками, ведущими на фишинговые ресурсы, имитирующие официальный сайт Telegram. Пользователю предлагают «подтвердить номер телефона», чтобы «защитить чат от посторонних». Однако при вводе кода подтверждения аккаунт фактически переходит к мошенникам.
«Получив доступ к мессенджеру, преступники просматривают сохранённые сообщения в поисках паролей от соцсетей и онлайн-банков, а в переписке ищут интимные фото или сканы документов. Все это затем используется в преступных целях», — пояснили в МВД.
Ведомство призывает граждан не переходить по подозрительным ссылкам, не вводить коды подтверждения на сторонних сайтах и внимательно проверять адреса ресурсов перед авторизацией.
В текущем году правоохранительные органы зарегистрировали 4 102 хищения в Омской области, совершенных с использованием IT-технологий (5 202). Установленный по уголовным делам ущерб превысил 1,35 млрд рублей (1,45 млрд рублей).