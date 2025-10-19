Число отравившихся готовой едой в Улан-Удэ выросло до 49

«На 16:00 часов (11:00 мск. — Прим. ред.) зарегистрировано 49 случаев, из них 11 лабораторно подтвержденных случаев сальмонеллеза. Сорок больных госпитализированы, из них 22 ребенка, один человек в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Медики работают в усиленном режиме», — написала она в Telegram-канале.