Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подогреваемый пол загорелся на свинокомплексе в Чериковском районе

Сигнал о пожаре в здании свинокомплекса в поселке Житнев поступил спасателям сегодня в 05.10. «К прибытию подразделений МЧС в помещении свинарника происходило горение листа подогреваемого пола, создалось задымление», — рассказали в МЧС.

Источник: AP 2024

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чериковском районе спасатели ликвидировали пожар на свинокомплексе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

Сигнал о пожаре в здании свинокомплекса в поселке Житнев поступил спасателям сегодня в 05.10. «К прибытию подразделений МЧС в помещении свинарника происходило горение листа подогреваемого пола, создалось задымление», — рассказали в МЧС.

Огнеборцы оперативно ликвидировали загорание. При пожаре повреждено напольное покрытие и утеплитель перекрытия.

Как пояснили в ведомстве, работа свинокомплекса не нарушена. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. −0-