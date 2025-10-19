Подогреваемый пол загорелся на свинокомплексе в Чериковском районе

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чериковском районе спасатели ликвидировали пожар на свинокомплексе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.
Сигнал о пожаре в здании свинокомплекса в поселке Житнев поступил спасателям сегодня в 05.10. «К прибытию подразделений МЧС в помещении свинарника происходило горение листа подогреваемого пола, создалось задымление», — рассказали в МЧС.
Огнеборцы оперативно ликвидировали загорание. При пожаре повреждено напольное покрытие и утеплитель перекрытия.
Как пояснили в ведомстве, работа свинокомплекса не нарушена. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. −0-