Два человека погибли в сгоревшем при ДТП автомобиле в Кричевском районе

Два человека погибли в сгоревшем авто в Кричевском районе, сообщает МВД Беларуси.
Трагедия произошла около 16.00 воскресенья 19 октября. На 15 километре дороги «Кричев — Белица» у деревни Зайцева Слобода Кричевского района Volkswagen съехал в кювет — справа по ходу движения. Машина наехала на придорожные деревья, а затем загорелась. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением.
Два человека в машине погибли. Личности их устанавливаются.
Напомним, ГАИ предупредила о заносах машин из-за мокрой опавшей листвы на дорогах.
