Два человека погибли в сгоревшем при ДТП автомобиле в Кричевском районе

Два человека погибли в сгоревшем авто под Кричевом.

Источник: Комсомольская правда

Два человека погибли в сгоревшем авто в Кричевском районе, сообщает МВД Беларуси.

Трагедия произошла около 16.00 воскресенья 19 октября. На 15 километре дороги «Кричев — Белица» у деревни Зайцева Слобода Кричевского района Volkswagen съехал в кювет — справа по ходу движения. Машина наехала на придорожные деревья, а затем загорелась. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением.

Два человека в машине погибли. Личности их устанавливаются.

Напомним, ГАИ предупредила о заносах машин из-за мокрой опавшей листвы на дорогах.

