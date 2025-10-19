Два человека погибли в сгоревшем при ДТП автомобиле в Кричевском районе

Трагедия произошла около 16.00 воскресенья 19 октября. На 15 километре дороги «Кричев — Белица» у деревни Зайцева Слобода Кричевского района Volkswagen съехал в кювет — справа по ходу движения. Машина наехала на придорожные деревья, а затем загорелась. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением.