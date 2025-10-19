Из Лувра похитили драгоценности Наполеона. Что известно

Что похищено
• Ограбление Лувра осуществила группа из четырех человек. Двое из них непосредственно проникли в музей. Злоумышленники воспользовались лестницей, закрепленной на автовышке, чтобы добраться до окна. С помощью «болгарки» они аккуратно вырезали стекло, после чего пробрались внутрь и, завершив кражу, скрылись с места происшествия на скутерах.
• Из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины были похищены девять предметов. Среди них —брошь, ожерелье, тиара и другие украшения. При этом легендарный бриллиант «Регент», крупнейший камень коллекции весом свыше 140 каратов, остался на месте и не был похищен.
• Парижская полиция задействована в масштабной операции по розыску злоумышленников. Ожидается, что преступников удастся задержать в ближайшее время.
Другие крупные ограбления
• В 1911 году в парижском Лувре произошла кража, впоследствии превратившая «Мону Лизу» в один из самых знаменитых символов мировой культуры. Итальянец Винченцо Перуджа, который ранее работал в музее, сумел вынести картину Леонардо да Винчи, спрятав ее под рабочей одеждой. Пропажу заметили только на следующий день. Позднее стало известно, что действовал он из патриотических побуждений, считая, что произведение должно находиться в Италии. Спустя два года полотно было обнаружено во Флоренции, а сама история ограбления навсегда изменила восприятие «Джоконды».
• В 1994 году в Национальной галерее Осло двое грабителей за считаные секунды похитили картину Эдварда Мунка «Крик». Они воспользовались приставной лестницей, сняли полотно с рамы и скрылись всего за минуту. На месте преступления осталась записка с насмешливой благодарностью за слабую охрану. Через три месяца шедевр был возвращен, однако этот случай стал лишь первой кражей «Крика».
• Спустя десять лет, в 2004 году, вооруженные преступники в масках ворвались в Музей Мунка днем, при посетителях. Они сорвали со стен «Крик» и «Мадонну» и уехали на автомобиле. Поиски длились два года, и только в 2006 году картины удалось вернуть. После этого инцидента в норвежских музеях были радикально пересмотрены системы безопасности.
• В 2012 году в Роттердаме произошло громкое киберограбление музея «Кунстхалле». Преступники, действовавшие ночью, сумели обойти сигнализацию, предположительно взломав электронные базы и изучив расписание охраны заранее. В результате было похищено семь картин, среди которых находились работы Моне, Гогена и Фрейда. До сих пор украденные произведения не найдены, и существует версия, что они использовались в преступной среде как своеобразная «валюта».
• В 2019 году Германия столкнулась с одним из самых дерзких ограблений века — из дрезденских «Зеленых сводов» похитили десять уникальных ювелирных комплектов XVIII века. Чтобы проникнуть внутрь, злоумышленники подожгли электрощит и тем самым обесточили исторический центр города. После этого они выломали решетку окна и забрали драгоценности на сумму свыше €1 млрд. Часть похищенного удалось вернуть лишь три года спустя, после сделки следствия с обвиняемыми.
• В 2021 году в амстердамском Рейксмюсеуме произошел еще один дерзкий инцидент: мужчина в присутствии посетителей разбил стеклянную витрину молотком и забрал золотую табакерку XIX века. Украденный экспонат был найден через несколько дней, а сам преступник впоследствии получил шестилетний срок заключения.