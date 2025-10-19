Из Лувра похитили драгоценности Наполеона. Что известно

• В 1911 году в парижском Лувре произошла кража, впоследствии превратившая «Мону Лизу» в один из самых знаменитых символов мировой культуры. Итальянец Винченцо Перуджа, который ранее работал в музее, сумел вынести картину Леонардо да Винчи, спрятав ее под рабочей одеждой. Пропажу заметили только на следующий день. Позднее стало известно, что действовал он из патриотических побуждений, считая, что произведение должно находиться в Италии. Спустя два года полотно было обнаружено во Флоренции, а сама история ограбления навсегда изменила восприятие «Джоконды».