Мужчина получил ожоги при ремонте авто в Дзержинском районе

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дзержинском районе мужчина получил ожоги во время ремонта автомобиля. Об этом сообщили БЕЛТА в МЧС.
Незадолго до полуночи 18 октября в службу спасения поступила информация о госпитализации с ожогами гражданина 1996 года рождения. Как удалось установить, травмы он получил, когда ремонтировал поддон автомобиля в гараже на частном подворье в деревне Юцки. Во время сварочных работ загорелось моторное масло.
К загоранию могло привести нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ, уточнили в МЧС. -0-