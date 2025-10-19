Мужчина получил ожоги при ремонте авто в Дзержинском районе

Незадолго до полуночи 18 октября в службу спасения поступила информация о госпитализации с ожогами гражданина 1996 года рождения. Как удалось установить, травмы он получил, когда ремонтировал поддон автомобиля в гараже на частном подворье в деревне Юцки. Во время сварочных работ загорелось моторное масло.