На детской площадке в Уфе провалился батут с подростками

В Уфе на детской площадке провалился батут с подростками. Об этом сообщили журналисты SHOT. По предоставленным данным, ЧП произошло в Кировском районе столицы Башкирии.
Предварительно известно, что батут несовершеннолетние нашли во время прогулки и решили им воспользоваться. Провалилась конструкция прямо под ногами одного из них.
В итоге 14-летний парень получил закрытый перелом двух костей голени, синяки и ссадины. Сейчас он в больнице готовится к операции.
Сейчас батут уже исчез с детской площадки. Мама пострадавшего подала заявление правоохранителям.