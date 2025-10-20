Ричмонд
На детской площадке в Уфе провалился батут с подростками

Пострадавшим оказался 14-летний парень.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе на детской площадке провалился батут с подростками. Об этом сообщили журналисты SHOT. По предоставленным данным, ЧП произошло в Кировском районе столицы Башкирии.

Предварительно известно, что батут несовершеннолетние нашли во время прогулки и решили им воспользоваться. Провалилась конструкция прямо под ногами одного из них.

В итоге 14-летний парень получил закрытый перелом двух костей голени, синяки и ссадины. Сейчас он в больнице готовится к операции.

Сейчас батут уже исчез с детской площадки. Мама пострадавшего подала заявление правоохранителям.