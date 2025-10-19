В Пермском крае вспыхнул пожар на подстанции Быгель

В Пермском крае на трансформаторной подстанции Быгель произошел пожар, часть города Березники осталась без света и воды, сообщил глава города Алексей Казаченко.
«Сегодня вечером в Единую диспетчерскую службу города поступил сигнал о задымлении на трансформаторной подстанции Быгель 110 кВ. На момент прибытия пожарных обнаружен открытый огонь. Отключили напряжение, приступили к ликвидации пожара», — написал Алексей Казаченко в Telegram.
По его словам, в тушении пожара участвовали 12 человек и три машины. Специалисты устранили возгорание, пострадавших нет. Впоследствии в жилые дома и соцучреждения подали электричество.
«Водонасосные станции № 17 и № 18 выходят на рабочий режим. Движение троллейбусов возобновлено. Телефонная связь и интернет в городе восстановлены. Причины технологического нарушения устанавливаются», — добавил глава Березников.
Ранее сообщалось, что в Оренбургской области на газовом заводе произошел пожар после удара БПЛА.