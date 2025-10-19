Ричмонд
При отражении атаки БПЛА ВСУ в Белгородской области погиб боец отряда «Орлан»

В результате атаки беспилотника в Белгородской области погиб один и получили ранения четверо военнослужащих подразделения «Орлан». Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Источник: Life.ru

«К огромному горю, от полученных ранений боец скончался до прибытия в больницу… Выражаю соболезнования всем родным, близким и сослуживцам… Мы всегда будем помнить его героизм и обязательно окажем помощь семье!» — написал он.

По данным губернатора, инцидент произошёл во время выполнения боевого задания в селе Борисовка Волоконовского района. Трое пострадавших с осколочными ранениями ног, спины и головы были доставлены в Валуйскую центральную районную больницу, ещё один боец с множественными осколочными ранениями конечностей госпитализирован в Волоконовскую ЦРБ. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, что Белгородская область и вчера подвергалась налёту украинских беспилотников, в результате которых в селе Глотово получил ранения местный житель. В Грайворонском округе повреждены жилые дома, газовые трубы и уничтожен грузовик, а удары также затронули несколько других районов. Спасателям в Ракитном удалось потушить возгорание грузового автомобиля после попадания дрона.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

