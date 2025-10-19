Ричмонд
Росавиация ввела временные ограничения для самолетов в аэропорту Тамбова

Аэропорт Тамбова закрыт для обслуживания воздушных судов.

Источник: Комсомольская правда

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Тамбова. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт ТАМБОВ (Донское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

В публикации подчеркнули, что данные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Накануне стало известно, что воздушная гавань Сочи возобновила работу в штатном режиме после снятия ограничений на прием и отправку самолетов, введенных в ночь на 18 октября из соображений безопасности. Ограничения были связаны с угрозой атаки беспилотников. В период их действия пять самолетов, направлявшихся на курорт, перенаправили на запасные аэродромы.