Росавиация ввела временные ограничения для самолетов в аэропорту Тамбова

Накануне стало известно, что воздушная гавань Сочи возобновила работу в штатном режиме после снятия ограничений на прием и отправку самолетов, введенных в ночь на 18 октября из соображений безопасности. Ограничения были связаны с угрозой атаки беспилотников. В период их действия пять самолетов, направлявшихся на курорт, перенаправили на запасные аэродромы.