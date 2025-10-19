Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Испании картина Пабло Пикассо за 600 тысяч евро пропала по дороге на выставку

В Испании исчезла картина Пабло Пикассо «Натюрморт с гитарой», которая должна была быть доставлена из Мадрида в Гранаду. Национальная полиция уже начала расследование, сообщает издание Ideal со ссылкой на собственные источники.

Источник: Life.ru

Картина, застрахованная примерно на 600 000 евро, предназначалась для экспонирования на выставке «Натюрморт. Вечность инертного» фонда «Каха-Гранада», которая открылась на прошлой неделе в Гранаде. В культурном центре сообщили, что при распаковке экспонатов для размещения в выставочных залах была обнаружена пропажа. Выставку всё-таки открыли в запланированный срок, однако без «Натюрморта с гитарой».

По предварительным данным правоохранительных органов, картина Пикассо исчезла в процессе транспортировки.

Ранее сообщалось, что утром 19 октября в Лувре произошло ограбление. По предварительным данным, двое злоумышленников проникли в здание через грузовой лифт, где их ожидал сообщник. В результате инцидента были украдены девять драгоценных предметов, принадлежавших Наполеону и императрице.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.