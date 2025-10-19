Ричмонд
Водитель квадроцикла в Дзержинском районе погиб, врезавшись в забор

В результате инцидента водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Пострадавший был без мотошлема. По факту ДТП проводится проверка.

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ДТП в Дзержинском районе погиб водитель квадроцикла. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

По предварительной информации, сегодня около 16.30 на ул. Центральной в агрогородке Боровое 45-летний местный житель, управляя квадроциклом BNP Stryker 500 и двигаясь в направлении д. Петрашевичи, не справился с управлением транспортного средства, съехал на тротуар и врезался в заборное ограждение.

В результате инцидента водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Пострадавший был без мотошлема. По факту ДТП проводится проверка. -0-