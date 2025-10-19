В аэропорту Тамбова введены временные ограничения на полёты

Как уточнили в ведомстве, ограничительные меры необходимы для обеспечения безопасности полётов. На данный момент не сообщается, сколько продлится действие ограничений и какие именно рейсы могут быть затронуты. Пассажирам, планирующим вылеты из Тамбова, рекомендовано уточнять информацию о статусе своих рейсов у авиакомпаний.