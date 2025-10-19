Губернатор Вологодской области отреагировал на драку с участием своего зама

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов назвал задержание своего заместителя за пьяную драку в Санкт-Петербурге провокацией. Соответствующая публикация в воскресенье, 19 октября, появилась в его Telegram-канале.
По его словам, замгубернатора Иван Иноземцев не участвовал в драке, а пытался ее прекратить.
Филимонов заявил, что чиновник уложил спать свою дочь и вместе с супругой спустился в лобби-бар на первом этаже отеля. Когда в другом конце зала началась драка, он вмешался, чтобы ее остановить.
— В последнее время вокруг нас происходит много попыток провокационных действий. В случае если это была одна из них, что ожидаемо, передаю отдельный привет заказчикам. Вы делаете меня и всю команду только сильнее. Сила в правде. С нами бог, а если бог с нами, то кто против? Известно, как он зовется. Победа во всех смыслах за нами, — говорится в публикации.
О самой драке стало известно вечером того же дня. По информации Telegram-канала Baza, конфликт произошел в премиальном отеле «Palace Bridge Hotel» в Санкт-Петербурге в Биржевом переулке около шести утра.
Позже в Сети показали кадры, на которых запечатлена потасовка.