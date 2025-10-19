Захарова: главред Sputnik Азербайджан Картавых вылетел в Россию

Напомни, о задержании в Баку Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова стало известно 30 июня. По данным азербайджанских СМИ, журналистов обвинили по трем статьям— «Мошенничество», «Незаконное предпринимательство» и «Легализация имущества, добытого преступным путем». 10 октября помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Картавых отпустили на свободу. В ответ на это, российская сторона также освободила одного из азербайджанских граждан, задержанного на российской территории.