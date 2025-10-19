Ричмонд
Захарова: главред Sputnik Азербайджан Картавых вылетел в Россию

Журналиста освободили из-под стражи в Баку, сообщила дипломат.

Источник: Аргументы и факты

Исполнительный директор агентства Sputnik Азербайджан Игорь Картавых, которого освободили из-под стражи в Баку, направляется в Россию, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Картавых был освобожден из-под стражи и вылетел в Россию», — сказала она.

Напомни, о задержании в Баку Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова стало известно 30 июня. По данным азербайджанских СМИ, журналистов обвинили по трем статьям— «Мошенничество», «Незаконное предпринимательство» и «Легализация имущества, добытого преступным путем». 10 октября помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Картавых отпустили на свободу. В ответ на это, российская сторона также освободила одного из азербайджанских граждан, задержанного на российской территории.

