Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Один боец «Орлана» погиб и четыре пострадали после удара ВСУ под Белгородом

В результате удара украинского беспилотника в селе Борисовка Волоконовского района Белгородской области погиб один боец из подразделения «Орлан». Об этом в воскресенье, 19 октября, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В результате удара украинского беспилотника в селе Борисовка Волоконовского района Белгородской области погиб один боец из подразделения «Орлан». Об этом в воскресенье, 19 октября, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— От полученных ранений боец скончался до прибытия в больницу, — говорится в его Telegram-канале.

Также в результате атаки украинского FPV-дрона получили ранения четыре бойца этого же подразделения. Их срочно госпитализировали с осколочными травмами ног, спины и головы, говорится в публикации.

Вечером того же дня Вооруженные силы Украины с помощью дрона ударили по многоквартирному жилому дому в Белгороде. В селе Кукуевка от удара беспилотника пострадала линия электропередачи, в некоторых районах населенного пункта временно отсутствует электричество. Губернатор также сообщил, что город Грайворон подвергся обстрелу и атакам двух дронов, в результате чего четыре частных дома получили повреждения.

Гладков также сообщил о ракетном обстреле поселка Маслова Пристань Шебекинского округа.