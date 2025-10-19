Один боец «Орлана» погиб и четыре пострадали после удара ВСУ под Белгородом

В результате удара украинского беспилотника в селе Борисовка Волоконовского района Белгородской области погиб один боец из подразделения «Орлан». Об этом в воскресенье, 19 октября, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
— От полученных ранений боец скончался до прибытия в больницу, — говорится в его Telegram-канале.
Также в результате атаки украинского FPV-дрона получили ранения четыре бойца этого же подразделения. Их срочно госпитализировали с осколочными травмами ног, спины и головы, говорится в публикации.
Вечером того же дня Вооруженные силы Украины с помощью дрона ударили по многоквартирному жилому дому в Белгороде. В селе Кукуевка от удара беспилотника пострадала линия электропередачи, в некоторых районах населенного пункта временно отсутствует электричество. Губернатор также сообщил, что город Грайворон подвергся обстрелу и атакам двух дронов, в результате чего четыре частных дома получили повреждения.
Гладков также сообщил о ракетном обстреле поселка Маслова Пристань Шебекинского округа.