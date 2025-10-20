В Самаре «Лада Гранта» сбила двух пешеходов после ДТП

19 октября в Октябрьском районе города Самары «Лада Гранта» после столкновения с Volkswagen Tiguan сбила двух пешеходов. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
«Женщина, управляя автомобилем Volkswagen Tiguan, по ул. Мичурина со стороны ул. Луначарского с левым поворотом на пр. Масленникова. В пути следования не уступила дорогу и допустила столкновение с автомобилем “Лада Гранта”. После столкновения отечественный автомобиль отбросило на тротуар, где произошел наезд на двух пешеходов», — говорится в сообщение.
Оба пешехода госпитализированы с места ДТП. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, проводятся проверочные мероприятия.