В Самаре «Лада Гранта» сбила двух пешеходов после ДТП

«Женщина, управляя автомобилем Volkswagen Tiguan, по ул. Мичурина со стороны ул. Луначарского с левым поворотом на пр. Масленникова. В пути следования не уступила дорогу и допустила столкновение с автомобилем “Лада Гранта”. После столкновения отечественный автомобиль отбросило на тротуар, где произошел наезд на двух пешеходов», — говорится в сообщение.