Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре «Лада Гранта» сбила двух пешеходов после ДТП

В Самаре «Лада Гранта» после столкновения с Volkswagen Tiguan наехала на пешеходов.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

19 октября в Октябрьском районе города Самары «Лада Гранта» после столкновения с Volkswagen Tiguan сбила двух пешеходов. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

«Женщина, управляя автомобилем Volkswagen Tiguan, по ул. Мичурина со стороны ул. Луначарского с левым поворотом на пр. Масленникова. В пути следования не уступила дорогу и допустила столкновение с автомобилем “Лада Гранта”. После столкновения отечественный автомобиль отбросило на тротуар, где произошел наезд на двух пешеходов», — говорится в сообщение.

Оба пешехода госпитализированы с места ДТП. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, проводятся проверочные мероприятия.