Пять муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам ВСУ, есть раненый

В Волоконовском районе FPV-дрон атаковал автомобиль, стоявший на обочине дороги, в результате чего водитель получил осколочное ранение ноги и был доставлен в больницу. Также повреждения различной степени тяжести зафиксированы в Шебекинском округе, Валуйском округе, Грайвороне и Красногвардейском районе, где беспилотники повредили частные дома, автомобили и хозяйственные постройки. Информация о последствиях атак уточняется.
Ранее сообщалось, что 19 октября в период с 14:00 до 17:00 по московскому времени над территорией Белгородской области были уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. В ведомстве отметили, что в результате атаки отсутствуют пострадавшие и разрушения.
