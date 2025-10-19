Пять муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам ВСУ, есть раненый

В Волоконовском районе FPV-дрон атаковал автомобиль, стоявший на обочине дороги, в результате чего водитель получил осколочное ранение ноги и был доставлен в больницу. Также повреждения различной степени тяжести зафиксированы в Шебекинском округе, Валуйском округе, Грайвороне и Красногвардейском районе, где беспилотники повредили частные дома, автомобили и хозяйственные постройки. Информация о последствиях атак уточняется.