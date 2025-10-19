Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам ВСУ, есть раненый

Несколько населённых пунктов Белгородской области подверглись атакам беспилотников со стороны Вооружённых сил Украины, в результате чего пострадал гражданский и повреждено имущество. Об этом сообщили в экстренных службах региона.

В Волоконовском районе FPV-дрон атаковал автомобиль, стоявший на обочине дороги, в результате чего водитель получил осколочное ранение ноги и был доставлен в больницу. Также повреждения различной степени тяжести зафиксированы в Шебекинском округе, Валуйском округе, Грайвороне и Красногвардейском районе, где беспилотники повредили частные дома, автомобили и хозяйственные постройки. Информация о последствиях атак уточняется.

Ранее сообщалось, что 19 октября в период с 14:00 до 17:00 по московскому времени над территорией Белгородской области были уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. В ведомстве отметили, что в результате атаки отсутствуют пострадавшие и разрушения.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.