Крупный пожар вспыхнул в посёлке Дагомыс в Сочи, горят частные дома

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае, в селе Чикичей Сретенского муниципального округа произошёл пожар в двухквартирном жилом доме, в результате которого погибли трое малолетних детей. Согласно предварительным данным, дети 2021, 2023 и 2024 годов рождения были оставлены без присмотра взрослых — мать заперла их в помещении. Двое малышей погибли на месте происшествия, а третий скончался во время транспортировки в центральную районную больницу.