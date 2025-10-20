Женщина пострадала при детонации БПЛА на трассе в Воронежской области

Женщина пострадала при детонации БПЛА в Кантемировском районе Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.
Она находилась в автомобиле, который двигался по трассе. Пострадавшую госпитализировали с ранениями средней тяжести.
В другом районе выбиты стекла в частном доме и хозяйственных постройках.
«Непосредственная угроза удара БПЛА в Воронеже, Нововоронеже, Россошанском и Лискинском районах сохраняется. Режим опасности атаки БПЛА действует на всей территории региона. Не пренебрегайте мерами безопасности!» — обратился Александр Гусев к воронежцам.
С момента объявления угрозы атаки БПЛА над областью уничтожили десять беспилотников.
