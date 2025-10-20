Ричмонд
Женщина пострадала при детонации БПЛА на трассе в Воронежской области

Пострадавшую госпитализировали с ранениями средней тяжести.

Источник: АиФ Воронеж

Женщина пострадала при детонации БПЛА в Кантемировском районе Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.

Она находилась в автомобиле, который двигался по трассе. Пострадавшую госпитализировали с ранениями средней тяжести.

В другом районе выбиты стекла в частном доме и хозяйственных постройках.

«Непосредственная угроза удара БПЛА в Воронеже, Нововоронеже, Россошанском и Лискинском районах сохраняется. Режим опасности атаки БПЛА действует на всей территории региона. Не пренебрегайте мерами безопасности!» — обратился Александр Гусев к воронежцам.

С момента объявления угрозы атаки БПЛА над областью уничтожили десять беспилотников.

