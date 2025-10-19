Drouot: украденные из Лувра драгоценности могут продать по частям

Ранее министр культуры Франции Рашида Дати заявила, что утром 19 октября в Лувре произошло ограбление. СМИ сообщили, что грабители вынесли девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины, в том числе колье, броши, тиаре. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес рассказал, что ограбление Лувра совершила группа из четырех злоумышленников, двое из них непосредственно проникли в музей, а двое других обеспечивали отход. После кражи они скрылись с места происшествия на скутерах.