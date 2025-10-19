Ричмонд
Drouot: украденные из Лувра драгоценности могут продать по частям

В нынешнем состоянии предметы невозможно сбыть, считает президент аукционного дома Александр Жикелло.

Источник: Аргументы и факты

Грабители, вероятно, смогут продать похищенные из парижского музея Лувр драгоценности, только разобрав их на части, считает президент французского аукционного дома Drouot Александр Жикелло.

«Очевидно, что в нынешнем состоянии эти предметы совершенно невозможно продать», — сказал он в интервью телеканалу LCI.

Жикелло полагает, что драгоценности разделят на части, чтобы извлечь золото, бриллианты или драгоценные камни. Однако рыночная стоимость этих лотов несопоставима с их исторической, культурной и универсальной ценностью, отметил он.

Ранее министр культуры Франции Рашида Дати заявила, что утром 19 октября в Лувре произошло ограбление. СМИ сообщили, что грабители вынесли девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины, в том числе колье, броши, тиаре. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес рассказал, что ограбление Лувра совершила группа из четырех злоумышленников, двое из них непосредственно проникли в музей, а двое других обеспечивали отход. После кражи они скрылись с места происшествия на скутерах.