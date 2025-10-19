Drouot: украденные из Лувра драгоценности могут продать по частям

Грабители, вероятно, смогут продать похищенные из парижского музея Лувр драгоценности, только разобрав их на части, считает президент французского аукционного дома Drouot Александр Жикелло.
«Очевидно, что в нынешнем состоянии эти предметы совершенно невозможно продать», — сказал он в интервью телеканалу LCI.
Жикелло полагает, что драгоценности разделят на части, чтобы извлечь золото, бриллианты или драгоценные камни. Однако рыночная стоимость этих лотов несопоставима с их исторической, культурной и универсальной ценностью, отметил он.
Ранее министр культуры Франции Рашида Дати заявила, что утром 19 октября в Лувре произошло ограбление. СМИ сообщили, что грабители вынесли девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины, в том числе колье, броши, тиаре. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес рассказал, что ограбление Лувра совершила группа из четырех злоумышленников, двое из них непосредственно проникли в музей, а двое других обеспечивали отход. После кражи они скрылись с места происшествия на скутерах.