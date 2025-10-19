План «Ковёр» объявили в нескольких районах Пензенской области

«В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», — добавил губернатор в Telegram-канале.
Также власти напомнили жителям региона телефон экстренных служб — 112.
Ранее в Минобороны сообщили о 15 уничтоженных украинских беспилотников. БПЛА самолётного типа уничтожали над регионами России в течение трёх часов — с 17:00 до 20:00 по московскому времени.
