План «Ковёр» объявили в нескольких районах Пензенской области

Режим беспилотной опасности ввели на территории Пензенской области. Также в ряде районов региона действует план «Ковёр» и запрет на полёты гражданских судов. Об этом сообщил губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.

Источник: Life.ru

«В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», — добавил губернатор в Telegram-канале.

Также власти напомнили жителям региона телефон экстренных служб — 112.

Ранее в Минобороны сообщили о 15 уничтоженных украинских беспилотников. БПЛА самолётного типа уничтожали над регионами России в течение трёх часов — с 17:00 до 20:00 по московскому времени.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

